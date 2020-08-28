PRICE, JAMAL RASHAD 08/27/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 265
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT AND BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET