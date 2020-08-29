COREY, HECTOR TERRELL 08/29/2020

Age: 34 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 155

LITTERING NOT>15 LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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MAINTN VEH/ DWELL/ PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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