SUTTON, SHANTE NICOLE 08/30/2020
Age: 34 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 150
FTA-ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $22000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO DISPERSE ON COMMAND - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BURNING CERTAIN BUILDINGS - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BURNING CERTAIN BUILDINGS - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BURNING CERTAIN BUILDINGS - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY INCITING TO RIOT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-TRESPASS DURING EMERGENCY - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET