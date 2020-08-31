HOWARD, ZYQUAN DEVERRIO 08/30/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 150

DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET