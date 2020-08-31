HOWARD, ZYQUAN DEVERRIO 08/30/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 150
DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET