PANTON, AARON ATRELL 08/30/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 240
DISCHARGE FIREARM WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET