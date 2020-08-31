KENERLY, TRAVIS JOHN 08/30/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 190
ALTER/ REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
REISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCHII CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
GO ARM TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET