191022_051.jpg JOSHUA HAWKINS

HAWKINS, JOSHUA SHAWN 09/01/2020

Age: 23 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 165

FTA MISD CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSS DRUG PARA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSS MARIJ UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET