317872_042.jpg DUANE ARRINGTON

ARRINGTON, DUANE DEVELL 09/01/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 215

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FIRST DEGREE ARSON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET