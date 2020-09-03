347654_071.jpg DANNY NORFLEET

NORFLEET, DANNY RAY 09/01/2020

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150

ASSAULT INFLICTING SERIOUS INJURY P/V - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION P/V - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM P/V - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD SCHEDULE VI P/V - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET