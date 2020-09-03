401311_012.jpg MILTON EDWARDS

EDWARDS, MILTON MCCLEVELAND 09/02/2020

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET