MCCLEASE, ISAIAH DEANGELO 09/02/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 500 Weight: 130
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WRONG WAY ON DUAL LANE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
IMPROPER TURN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FEL HIT/RUN INJURY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET