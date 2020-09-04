MCCLEASE, ISAIAH DEANGELO 09/02/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 500 Weight: 130

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WRONG WAY ON DUAL LANE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

IMPROPER TURN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FEL HIT/RUN INJURY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET