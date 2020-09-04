DAIL, DONALD PHILLIP 09/03/2020
Age: 44 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 130
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET