DUNN, JOHNATHAN DAVAUGHN 09/04/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 210
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Judicial Status: PRET
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