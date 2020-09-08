FARMER, JOVONTE RAQUAN 09/07/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 167
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY POINTING A GUN - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET