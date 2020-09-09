PHILLIPS, REBECCA NICOLE 09/08/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 150
CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES(2) - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONSP SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET