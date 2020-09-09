HARRIS, JAHKEI TREYQUWAN 09/08/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 140
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-LARCENY OF FIREARMS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET