EBRON, STEPHEN MACK 09/09/2020

Age: 36 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 230

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Judicial Status: PRET

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MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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