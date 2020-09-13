SMITH, MICHAEL SCOTT 09/11/2020
Age: 51 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 230
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET