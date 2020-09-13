211847_162.jpg JAMAS WILLIAMS

WILLIAMS, JAMAS MALYK 09/11/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 157

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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INTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

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