PERKINS, CODY CHRISTOPHER 09/14/2020
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 195
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $79000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS-VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBSTRUCTING JUSTICE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBSTRUCTING JUSTICE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON-VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET