WHITAKER, CARLOS 09/14/2020

Age: 45 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 220

AID AND ABET DV PROTECTIVE ORDER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSPIRACY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET