WHITAKER, CARLOS 09/14/2020
Age: 45 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 220
AID AND ABET DV PROTECTIVE ORDER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRACY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET