COUGHLIN, JOSEPH ARYEH 09/21/2020
Age: 22 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 140
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $400.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $400.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET