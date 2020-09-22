JOYNER, MICHAEL RAY 09/21/2020
Age: 44 Sex: M Race: W Height: 604 Weight: 250
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET