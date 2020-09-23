HALL, FREDDIE 09/22/2020
Age: 57 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 165
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET