MOORE, J BRIAN YARRELL 09/23/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 220
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-DISCHARGE FIREARM-OCC PROP - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-RECEIVING/POSSESSING STOLEN FIR - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAITN/VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET