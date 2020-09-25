BRELAND, JUSTIN KEVONDRE 09/24/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION B&E MOTOR VEH (4) - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET