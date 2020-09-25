SHERMAN, BRANDON MARQUIE 09/24/2020

Age: 35 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 260

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRNG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST(FEL) W/MV - FELONY Bond: $15000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MANUFACTURE COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET