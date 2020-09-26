HOWARD, CRAIG 09/25/2020
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
AWDW SERIOUS INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET