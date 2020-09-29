GRIMES, CHRISTOPHER DEMOND 09/28/2020
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 165
FTA DOG/CAT/FERRET VACCINATIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-CITY/TOWN VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-CONFINEMENT OF BITING DOGS.CATS/ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO VACCINATE DOG AND CATS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET