PURVIS, ISAIAH ARIMANI 10/01/2020
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 270
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Judicial Status: PRET
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FTA- MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA- MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA- SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA-BOI - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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PWISD COCAINE-BOI - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET