HOWINGTON, QUAYSHAUN DEONTE 10/02/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 223
ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $3000000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
AWDWIKISI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- ASSAULT INFLICTING SERIOUS INJURY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- ASSAULT ON INDIV W/DISABILITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- BREAKING/ENTER TERRORIZE/ INJURE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET