HOWINGTON, QUAYSHAUN DEONTE 10/02/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 223

ATTEMPT FIRST DEGREE MURDER - FELONY Bond: $3000000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

AWDWIKISI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DIS WEAP OCC PROP SER BOD INJ - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- ASSAULT INFLICTING SERIOUS INJURY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- ASSAULT ON INDIV W/DISABILITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- BREAKING/ENTER TERRORIZE/ INJURE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET