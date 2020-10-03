BARNHILL, RICKY DONYEA 10/02/2020
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 174
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE KIDNAPPING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-STRANGULATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET