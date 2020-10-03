BARNHILL, RICKY DONYEA 10/02/2020

Age: 35 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 174

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-ASSAULT ON FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SECOND DEGREE KIDNAPPING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-STRANGULATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET