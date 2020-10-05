BLOUNT, ZIQUISE TYRIQ 10/03/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 175

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET