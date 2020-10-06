LALONE, DANIEL VERNON 10/05/2020
Age: 51 Sex: M Race: W Height: 604 Weight: 175
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET