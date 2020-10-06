LITTLE, ELIJAH AKEEM 10/06/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HARASSING PHONE CALL - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET