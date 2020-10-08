MANNING, BETHANY NICHOLE 10/06/2020
Age: 25 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 120
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET