STRONG, JOSHUA OBRIEN 10/07/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 140
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BMV-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BMV-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET