AYTCH, CALVIN LAMAR 10/08/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160
FTA-FORGERY OF INSSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FORGERY OF INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS COUNTERFIET INSTRUMENT/CURRENCY/CHECK - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-UTTERING FORGED ENDORSEMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET