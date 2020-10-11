CHAVIS, RONNY LEE 10/09/2020
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 155
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET