CHAVIS, RONNY LEE 10/09/2020

Age: 37 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 155

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET