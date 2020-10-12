HARRELL, MICHAEL 10/12/2020
Age: 38 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 210
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET