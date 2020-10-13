MOORE, KEVIN THOMAS 10/12/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 180
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET