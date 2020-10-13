MOORE, KEVIN THOMAS 10/12/2020

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 180

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET