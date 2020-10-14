MIZELL, JAMES BENNETT 10/13/2020
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 160
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ATT BREAK OR ENTER BLDG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET