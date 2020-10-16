HOGANS, JAMEL AKEEM 10/15/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 180

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET