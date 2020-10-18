CRATCH, DEMETRIUS TERRELL 10/17/2020

Age: 43 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSES STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEC/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET