CRATCH, DEMETRIUS TERRELL 10/17/2020
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSES STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEC/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET