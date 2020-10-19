PARKER, JOHN HENRY 10/18/2020
Age: 47 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 165
VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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