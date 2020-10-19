GONZALEZ, MARCO ANTONIO 10/18/2020

Age: 38 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 160

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET