GONZALEZ, MARCO ANTONIO 10/18/2020
Age: 38 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 160
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET