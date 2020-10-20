PAYTON, KIARA LASHANNA 10/19/2020
Age: 29 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 190
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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