WYNN, DION SHYVEZ 10/19/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 165
FTA- POSSESS MARIJUANA PARAPHERNAILIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET