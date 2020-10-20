WYNN, DION SHYVEZ 10/19/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 165

FTA- POSSESS MARIJUANA PARAPHERNAILIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET