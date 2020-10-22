HORRELL, DARRELL TIMOTHY 10/21/2020
Age: 31 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 160
FTA- EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET