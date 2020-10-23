WILSON, JOSHUA JERMAINE 10/22/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 130

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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